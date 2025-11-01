ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Staatsomroep Tanzania meldt verkiezingswinst zittende president

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 7:06
anp011125054 1
DAR ES SALAAM (ANP/AFP/RTR) - De huidige president van Tanzania, Samia Suluhu Hassan, heeft de verkiezingen in het land ruimschoots gewonnen. Volgens het stembureau kreeg zij 98 procent van de stemmen. De staatstelevisie meldt dat Hassan in alle kiesdistricten zeker 95 procent van de stemmen kreeg. Er zijn in het land massale gewelddadige protesten over de gang van zaken. Daarbij zijn volgens de oppositie al zeker zevenhonderd doden gevallen.
Hassan wordt volgens de staatsomroep zaterdag direct beëdigd. Zij kwam in 2021 aan de macht en leek aanvankelijk minder onderdrukkend op te treden dan haar voorganger. Maar de afgelopen jaren worden politieke tegenstanders en activisten toch steeds harder aangepakt.
De verkiezingen zijn omstreden, omdat de belangrijkste tegenstanders van Hassan waren uitgesloten van deelname. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in het land in Oost-Afrika vrijdag nog opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege het geweld op straat.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-504086825 (1)

Ranglijst: dit junkfood is het slechtst voor je

ANP-537684290

Waarom zo weinig mensen op een linkse partij stemmen

1a0548c0-bdf2-11e9-8b27-93f9e6720f25

Rijke en bekende Amerikanen betrokken bij miljarden transacties onmiddellijk na de dood van Epstein

ANP-469635105

Het kon niet op voor de goldbugs, tot de onvermijdelijke crash. Maar analisten zijn stellig

ANP-429162412

Waar liggen 's werelds grootste goudmijnen?

ANP-522674870

Schoof waarschuwt Jetten: "Ik verwacht dat ik met kerst nog gewoon premier ben"

Loading