Staatsomroep Tanzania meldt verkiezingswinst zittende president

DAR ES SALAAM (ANP/AFP/RTR) - De huidige president van Tanzania, Samia Suluhu Hassan, heeft de verkiezingen in het land ruimschoots gewonnen. Volgens het stembureau kreeg zij 98 procent van de stemmen. De staatstelevisie meldt dat Hassan in alle kiesdistricten zeker 95 procent van de stemmen kreeg. Er zijn in het land massale gewelddadige protesten over de gang van zaken. Daarbij zijn volgens de oppositie al zeker zevenhonderd doden gevallen.

Hassan wordt volgens de staatsomroep zaterdag direct beëdigd. Zij kwam in 2021 aan de macht en leek aanvankelijk minder onderdrukkend op te treden dan haar voorganger. Maar de afgelopen jaren worden politieke tegenstanders en activisten toch steeds harder aangepakt.

De verkiezingen zijn omstreden, omdat de belangrijkste tegenstanders van Hassan waren uitgesloten van deelname. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in het land in Oost-Afrika vrijdag nog opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege het geweld op straat.