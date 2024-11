Staatssecretaris Georgia bezorgd om vals filmpje dat viraal gaat

ATLANTA (ANP) - Volgens de staatssecretaris van Georgia, Brad Raffensperger, is de Amerikaanse staat het doelwit van een desinformatiecampagne in aanloop naar de presidentsverkiezingen volgende week. Daarover berichten Amerikaanse media, waaronder CNN, op basis van een persbericht.

Raffensperger verwijst naar een video die circuleert op X. Daarop is een Haïtiaanse migrant te zien die zegt dat hij met hulp van verschillende ID's meermaals voor de Democratische kandidaat Kamala Harris heeft gestemd. Volgens Raffensperger is de video "duidelijk nep" en heeft die als doel het vertrouwen in het kiesproces te ondermijnen.

De staatssecretaris stelt dat de video, die al een half miljoen keer is bekeken, "vermoedelijk" het werk is van Russische trolfabrieken. Experts zoeken momenteel uit wat de precieze oorsprong is van het filmpje, staat in het persbericht.

Swingstates

In de tussentijd heeft Raffensperger naar eigen zeggen de eigenaar van X "Elon Musk en het bestuur van andere socialemediaplatformen gevraagd de video offline te halen."

Georgia is een van de swingstates. Dat zijn staten waar zowel de Republikeinse als de Democratische partij kans maken om te winnen en die uiteindelijk de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen zullen bepalen.