Limburg haalt het aantal gevraagd asielplekken net niet

DEN HAAG (ANP) - De provincie Limburg heeft het aantal gevraagde asielopvangplekken net niet gevonden. De gemeenten zouden volgens de spreidingswet 5662 reguliere opvangplekken moeten regelen, maar komen er nog 256 tekort, blijkt uit het overzicht dat de commissaris van de Koning Emile Roemer naar asielminister Marjolein Faber heeft gestuurd.

Roemer prijst de samenwerking tussen burgemeesters, wethouders, gemeenteraden en het COA om zoveel extra plekken te zoeken.

De opvangplekken moeten vanaf 1 juli 2025 beschikbaar zijn volgens de spreidingswet. Of dit doorgaat is nog de vraag want het kabinet wil de wet zo snel mogelijk intrekken.