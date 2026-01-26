Staatssecretaris hoopt op snel besluit over spoor naar Gent

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat) hoopt dat dit jaar een startbesluit wordt genomen over het verbeteren van het goederenspoor tussen Gent en Terneuzen. In een overleg in de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zei Aartsen dat hij over dit grensoverschrijdende project intensief contact heeft met zijn Belgische collega's en dat hij verwacht dat de kwestie volgende week in een gezamenlijk overleg aan de orde komt.

De Kamerleden Chris Stoffer (SGP), Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) en Maarten Goudzwaard (JA21) riepen het kabinet op zo snel mogelijk een besluit te nemen over Rail Gent Terneuzen. Vorige week had de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit, SGP) al gezegd dat hij het "een groot probleem" vindt dat het project maar niet van de grond komt, terwijl het geld daarvoor al jaren klaarligt. Zowel Nederland als België heeft 120 miljoen euro gereserveerd.

Het grensoverschrijdende project moet knelpunten in het goederenvervoer oplossen in het havengebied, de aansluiting op het Europese goederenspoornetwerk verbeteren en ervoor zorgen dat goederen op een duurzamere manier worden vervoerd. Voor de langere termijn is ook gesproken over het gebruik van het spoor voor het vervoer van reizigers. Naast de overheden zijn ook de spoorbeheerders ProRail (Nederland) en Infrabel (Vlaanderen) en het havenbedrijf North Sea Port betrokken bij het project.