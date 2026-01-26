ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opwekking energie en veiligheid steeds meer verweven op Noordzee

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 18:57
anp260126179 1
HAMBURG (ANP) - De geopolitieke onrust drukt zijn stempel op de Noordzeetop, die oorspronkelijk vooral over windenergie op zee ging. Maar "we kunnen het tegenwoordig niet hebben over energie zonder ook veiligheid te bespreken", zei de Deense premier Mette Frederiksen op de internationale bijeenkomst in Hamburg.
Daar zetten negen landen hun handtekening onder de ambitie om meer te gaan samenwerken om het Noordzeegebied veiliger te maken. Demissionair premier Dick Schoof zei dat hij steeds vaker in internationaal verband spreekt over energieonafhankelijkheid en -zekerheid. "En andersom. We moeten zorgen dat we de Noordzee veilig houden, voorkomen dat offshorewindenergie wordt gesaboteerd."
De Duitse bondskanselier Friedrich Merz stipte de samenwerking in de NAVO aan voor het beschermen van de Noordzee. Het bondgenootschap was ook vertegenwoordigd in Hamburg. De landen willen meer informatie uitwisselen en nauwer samenwerken om te voorkomen dat bijvoorbeeld Russische schepen cruciale kabels saboteren.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

anp260126043 1

Interim-president Venezua heeft genoeg van de grote mond van Trump

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

268345965_m

De onzichtbare boosdoener achter hersenmist

Loading