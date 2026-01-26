Opwekking energie en veiligheid steeds meer verweven op Noordzee

HAMBURG (ANP) - De geopolitieke onrust drukt zijn stempel op de Noordzeetop, die oorspronkelijk vooral over windenergie op zee ging. Maar "we kunnen het tegenwoordig niet hebben over energie zonder ook veiligheid te bespreken", zei de Deense premier Mette Frederiksen op de internationale bijeenkomst in Hamburg.

Daar zetten negen landen hun handtekening onder de ambitie om meer te gaan samenwerken om het Noordzeegebied veiliger te maken. Demissionair premier Dick Schoof zei dat hij steeds vaker in internationaal verband spreekt over energieonafhankelijkheid en -zekerheid. "En andersom. We moeten zorgen dat we de Noordzee veilig houden, voorkomen dat offshorewindenergie wordt gesaboteerd."

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz stipte de samenwerking in de NAVO aan voor het beschermen van de Noordzee. Het bondgenootschap was ook vertegenwoordigd in Hamburg. De landen willen meer informatie uitwisselen en nauwer samenwerken om te voorkomen dat bijvoorbeeld Russische schepen cruciale kabels saboteren.