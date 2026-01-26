Voor altijd 'sterke' troepenmacht VS in Europa, verzekert Rutte

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten blijven voor altijd met "een heel sterke" strijdmacht in Europa, verzekert NAVO-topman Mark Rutte. De VS zullen zich meer op de concurrentiestrijd met China richten en meer aan Europa zelf overlaten, maar gaan volgens hem niet weg.

Europese landen vrezen sinds het aantreden van president Donald Trump dat die Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekt. Nu zijn dat er nog tienduizenden, en die zijn zeker volgens Oost-Europese landen nog hard nodig om Rusland af te schrikken. De nieuwe Amerikaanse defensiestrategie die vrijdag uitkwam, kondigde aan dat de VS hun aanwezigheid in Europa "bijstellen".

Maar Rutte zag "geen verrassingen". De VS begrijpen volgens hem dat Europa de tijd nodig heeft om zijn eigen strijdkrachten op te bouwen. "En er zal altijd een heel sterke conventionele Amerikaanse aanwezigheid in Europa zijn."