The Cube: Saoedi-Arabië start bouw van grootste gebouw ter wereld

De Saoedische hoofdstad Riyad is begonnen met het kolossale bouwproject Mukaab, dat 'kubus' betekent in het Arabisch; de eerste steen voor de bouw van het futuristische gebouw is gelegd. Voor een geschat bedrag van 46,2 miljard euro zal het megalomane blok uiteindelijk 396 meter hoog en 366 meter breed worden. Het grootste gebouw ter wereld is naar verwachting in 2030 af.

Mukaab wordt volgens de makers een verbluffend multifunctioneel complex, dat plaats gaat bieden aan kantoren, winkels, restaurants, woningen en hotelkamers. Met een vloeroppervlakte van ruim twee miljoen vierkante meter belooft het circa twintig keer zo groot als het Empire State Building te worden.

Megakubus

In de buitengevels staan AI, hologrammen en gigantische schermen te trappelen om het geheel een hypermoderne uitstraling te geven. De bouwstijl is deels geïnspireerd door traditionele elementen als de woestijn, oases en kleibouwwerken, wat het project zowel innovatief als cultureel verankerd maakt.

Zo’n negenhonderd arbeiders gaan fulltime aan de slag om dit megaproject van de grond te krijgen. De ontwikkelaars spreken niet over arbeidsmigranten, maar Amnesty International heeft al laten weten kritisch op de werkomstandigheden toe te zien.

Modernisering

De Mukaab maakt deel uit van kroonprins Mohammed bin Salmans bredere ‘Saudi Vision 2030’, waarmee hij de economie wil moderniseren en minder afhankelijk wil maken van olie. De kroonprins heeft naast de Mukaab ook ambitieuze plannen voor Oxagon, een drijvende havenstad, en Neom, een futuristische metropool die volledig op hernieuwbare energie moet draaien.

In deze rij van megaprojecten prijkt ook ‘The Line’, een 167 kilometer lange ‘muurstad’ waarin 9 miljoen mensen kunnen wonen, en die eveneens gebruikmaakt van duurzame energie. Dat laatste project komt met een prijskaartje van zo’n 1 biljoen (!) euro, oftewel 1000 miljard euro. Al deze iconische bouwwerken staan gepland voor voltooiing in 2030.