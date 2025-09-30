Veiligheidsraad voor grotere veiligheidsmissie in Haïti

NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een plan goedgekeurd voor een grotere veiligheidsmissie in Haïti. Het gaat om een anti-bendemacht met 5500 manschappen, zoals politiemensen en militairen.

In het door bendegeweld en politieke instabiliteit geplaagde Haïti is al een internationale politiemissie actief om de plaatselijke politie bij te staan. Toch houdt het geweld volgens de Haïtiaanse autoriteiten aan en leven burgers in angst.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Mike Waltz zei dat de nieuwe missie vijf keer groter is. Dat laat volgens de diplomaat zien dat "de internationale gemeenschap de last deelt".

De Verenigde Staten hadden zich met Panama ingezet voor het uitbreiden van de veiligheidsmissie. Permanente leden China en Rusland, die vetorecht hebben in de raad, onthielden zich van stemming.