ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veiligheidsraad voor grotere veiligheidsmissie in Haïti

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 22:48
anp300925201 1
NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een plan goedgekeurd voor een grotere veiligheidsmissie in Haïti. Het gaat om een anti-bendemacht met 5500 manschappen, zoals politiemensen en militairen.
In het door bendegeweld en politieke instabiliteit geplaagde Haïti is al een internationale politiemissie actief om de plaatselijke politie bij te staan. Toch houdt het geweld volgens de Haïtiaanse autoriteiten aan en leven burgers in angst.
De Amerikaanse VN-ambassadeur Mike Waltz zei dat de nieuwe missie vijf keer groter is. Dat laat volgens de diplomaat zien dat "de internationale gemeenschap de last deelt".
De Verenigde Staten hadden zich met Panama ingezet voor het uitbreiden van de veiligheidsmissie. Permanente leden China en Rusland, die vetorecht hebben in de raad, onthielden zich van stemming.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

Loading