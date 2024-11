Staatssecretaris wil dat toeslagenouder dossier sneller krijgt

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) heeft de Kamer beloofd stappen te zetten in een poging ervoor te zorgen dat gedupeerden in het toeslagenschandaal eerder hun dossier krijgen. Toeslagenouders moeten nu vaak lang wachten op hun persoonlijke dossiers, wat niet alleen de hersteloperatie vertraagt, maar ook tot frustratie leidt.

"Mensen hebben recht op hun dossier", zei Achahbar in debat met de Kamer. "Ze willen begrijpen wat er gebeurd is." In deze dossiers zitten de stukken over de ouders bij onder meer de Belastingdienst en geven vaak inzage in de reden waarom ze (onterecht) als fraudeur werden aangemerkt en behandeld.

De staatssecretaris schrapt daarom een controlestap bij zowel het samenstellen van het dossier als het anonimiseren ervan. Daarnaast gaat Achahbar de Autoriteit Persoonsgegevens om advies vragen. Ze wil van de privacywaakhond weten of het mogelijk is om de dossiers ongelakt aan de advocaten van gedupeerden te verstrekken. Het lakken van gegevens neemt immers veel tijd in beslag.

Achahbar: ingewikkelde taak

"Het is onbegrijpelijk dat jou door de overheid leed is aangedaan en dat je niet kunt teruglezen waarom dat is geweest", zei de bewindsvrouw tegen de Kamer. Dat ouders lang moeten wachten op hun dossier voedt ook het wantrouwen en het vermoeden dat er wat wordt achtergehouden. Wel benadrukte Achahbar dat het opstellen van de dossiers een ingewikkelde taak is. Uit allerlei systemen moeten de samenstellers gegevens opvragen en bundelen.

De voornemens van Achahbar werden positief ontvangen door de Kamer. SP-leider Jimmy Dijk vroeg de bewindsvrouw de Kamer tijdig te informeren als er toch regels moeten worden aangepast om de dossiers sneller bij ouders te krijgen. De Kamer kan daar mogelijk bij helpen, aldus de socialist.