Staatssecretaris wil extra geld zoeken voor sociaal advocaten

DEN HAAG (ANP) - Sociaal advocaten moeten een hogere vergoeding krijgen, beaamt staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming). "Er zal iets aan de vergoedingen gedaan worden", zei hij donderdag in de Tweede Kamer. Maar hij wacht nog af hoeveel geld er volgens een onderzoekscommissie nodig is en of het kabinet dat ook kan vinden.

Sociaal advocaten krijgen overheidssubsidie om mensen bij te staan die geen gewone advocaat kunnen betalen. Maar de vergoeding is te karig, de werkdruk te hoog en dat maakt het vak er niet aantrekkelijker op. Het aantal sociaal advocaten loopt terug en het tekort is hier en daar al nijpend. Terwijl zij "cruciaal" zijn om kwetsbare mensen te helpen hun recht te halen, erkent Struycken.

Veel partijen in de Kamer dringen daarom aan op het verhogen van de vergoeding, en Struycken denkt dat het ook niet anders kan. "Ik wil wat doen", verzekerde hij, maar "ik kan pas wat doen als ik weet wat ik moet doen". De commissie die nagaat hoe en hoeveel sociaal advocaten voor hun werk moeten worden betaald, brengt in februari verslag uit. Dan gaat de staatssecretaris op zoek naar geld. Het zal om minder gaan dan de 127 miljoen euro die bij een eerdere verhoging nodig was, verwacht hij.