Verenigde Staten leggen Gazprombank sancties op

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan Gazprombank, de laatste grote Russische bank die nog niet op de Amerikaanse sanctielijst stond. Door de ingreep worden bezittingen van de bank in de VS bevroren.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën faciliteert Gazprombank de Russische inval in Oekraïne, bijvoorbeeld door betalingen te verwerken voor de aankoop van militair materieel en de salarissen van militairen. Maar lange tijd durfden de VS het niet aan om Gazprombank te straffen voor de Russische inval in Oekraïne. De kredietverstrekker speelt namelijk een belangrijke rol op de energiemarkt, omdat Europese klanten via Gazprombank betalen voor gas dat ze nog uit Rusland ontvangen.

De sancties kunnen het risico vergroten dat Rusland stopt met de levering van aardgas aan enkele Centraal-Europese landen, zoals Slowakije en Hongarije. Die kans is al groot doordat eind dit jaar een oude overeenkomst over de doorvoer van Russisch gas door Oekraïne stopt. Naar veel andere Europese landen is de Russische gastoevoer al afgesloten.