Wetenschappers en WWF: makreelvangst moet snel drastisch omlaag

KOPENHAGEN/ZEIST (ANP) - De vangst van makreel in het noordoosten van de Atlantische Oceaan moet volgens wetenschappers en natuurbeschermers drastisch worden teruggeschroefd om de soort te behouden. De internationale wetenschappelijke organisatie ICES adviseert voor komend jaar een vermindering van 77 procent ten opzichte van de geschatte vangst in 2025. In navolging van dat advies roept het Wereld Natuur Fonds (WWF) alle landen in de regio op "zich eindelijk te houden aan de wetenschappelijke vangstlimieten en de overbevissing te stoppen".

De makreelvisserij werd jarenlang als duurzaam beschouwd, maar de laatste jaren gaat het steeds slechter met de soort. Het WWF noemt de laatste cijfers van ICES "een urgente waarschuwing" aan alle landen. Het makreelbestand staat volgens de organisatie op instorten. "De neerwaartse spiraal moet nu worden gestopt."

De hoeveelheid makreel die wordt gevangen, ligt al jaren hoger dan geadviseerd. Het WWF raadt het eten van de vis daarom nu af.