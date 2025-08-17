Staking en demonstraties in Israël voor einde strijd Gaza

In steden in Israël is op grote schaal geprotesteerd tegen het beleid van de regering om de aanvallen op de Gazastrook verder op te voeren. Ook is een staking uitgeroepen tegen het beleid dat de levens van de resterende gijzelaars in de Gazastrook in gevaar zou kunnen brengen. De betogers eisen een deal met Hamas om ze vrij te krijgen.

Volgens Israëlische media zijn bij betogingen en blokkades al zeker 25 arrestaties verricht. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat het protest de Palestijnse beweging Hamas in de kaart speelt. Hij zei dat de mensen die oproepen tot beëindiging van de oorlog zonder Hamas te verslaan, Hamas aanzetten tot het langer vasthouden van gijzelaars en tot nieuwe aanslagen zoals die van oktober 2023.

Toen slaagden Hamasstrijders erin uit de langdurig afgegrendelde Gazastrook te ontsnappen en vielen ze vooral burgers aan in de omgeving van de strook. Daarbij zijn veel doden gevallen en zijn mensen als gijzelaar meegevoerd.