Wielrenster Chabbey wint Ronde van Romandië

AIGLE (ANP) - De Zwitserse wielrenster Elise Chabbey heeft de Ronde van Romandië gewonnen. Ze liet haar leidende positie in de derde en laatste etappe niet echt meer in gevaar komen.

Chabbey eindigde als derde in een rit over ruim 122 kilometer met start en aankomst in Aigle, waar de internationale wielrenunie UCI is gevestigd. Ze maakte deel uit van een kopgroep van drie rensters. De Hongaarse Blanka Vas won de derde etappe, vlak voor de Spaanse Paula Blasi. De Nederlandse Yara Kastelijn eindigde als derde in het algemeen klassement. Urska Zigart, de Sloveense vriendin van Tourwinnaar Tadej Pogacar, werd tweede.

Vrijdag was er commotie nadat vijf wielerploegen, waaronder Visma - Lease a Bike en Picnic PostNL, een startverbod kregen omdat ze weigerden zich te houden aan de regels voor de implementatie van gps-trackers als test voor een nieuw veiligheidssysteem.