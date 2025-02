Stakingen universiteiten tegen bezuinigingen beginnen in maart

LEIDEN (ANP) - Medewerkers en studenten van universiteiten beginnen volgende maand aan hun estafettestaking. Ze willen hun instellingen om de beurt voor een dag platleggen, uit protest tegen de bezuinigingen van meer dan een miljard euro per jaar die het kabinet wil doorvoeren. De vooralsnog eerste staking staat voor 10 maart gepland op de Universiteit Leiden. Een dag later volgt de Universiteit Utrecht, 13 maart is de Radboud Universiteit in Nijmegen aan de beurt.

Organisaties die bij de staking betrokken zijn, waaronder de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), maakten de eerste stakingsdata donderdag bekend. Er zullen er meer volgen, verzekert LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache. "Het idee is dat wij wekenlang gaan staken, we willen de grootst mogelijke acties tegen deze bezuinigingen. Het gaat om onze kennis en om de toekomst voor onze kinderen", zegt hij.