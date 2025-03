Starmer en Scholz willen niet stoppen met sancties tegen Rusland

PARIJS (ANP/RTR) - De Europese landen en hun bondgenoten die donderdag overlegden over hulp aan Oekraïne willen de sancties tegen Rusland niet versoepelen. Daarover zijn ze het eens, zeggen de Britse premier Keir Starmer en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Er moeten juist strafmaatregelen bovenop, viel premier Dick Schoof hen bij.

"Integendeel", zei Starmer na de bijeenkomst van de coalitie van bereidwillige landen in Parijs. "Er was volledige duidelijkheid dat nu niet het moment is voor het opheffen van sancties." Hij wil juist de druk op Rusland opvoeren, zodat het land stopt met de oorlog in Oekraïne.

Rusland noemde deze week sanctieverlichting als voorwaarde voor een gedeeltelijk staakt-het-vuren op de Zwarte Zee. Delegaties uit Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten praatten deze week in Saudi-Arabië over een bestand voor de scheepvaart.

Sanctieverlichting

Scholz noemde een eventuele sanctieverlichting voor de Russen op dit moment "een grote fout". De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukte na het overleg in Parijs dat iedereen begrijpt dat Rusland geen vrede wil.

Ook volgens de voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders, António Costa, zou het versoepelen van de sancties een "fout" zijn.