Justitie eist voorwaardelijke celstraf tegen Gérard Depardieu

PARIJS (ANP) - Aanklagers in de rechtszaak over seksueel misbruik door Gérard Depardieu hebben een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden tegen de acteur geëist. Ook zou hij volgens de aanklagers een boete van 20.000 euro en een schadevergoeding aan de twee vermeende slachtoffers moeten betalen, meldt het Franse persbureau AFP.

De 76-jarige Franse acteur staat terecht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover twee vrouwen. De zaak is de eerste tegen de acteur die in de rechtbank wordt behandeld. Depardieu wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Ook wordt hij verdacht van verkrachting.

Zelf ontkent Depardieu alle beschuldigingen. "Ik ben vulgair, onbeschoft, grofgebekt: dat accepteer ik", zei hij woensdag in de rechtbank, maar "ik raak niets aan".

Depardieu is in Frankrijk vooral beroemd door zijn rollen in The Last Metro, Police en Cyrano de Bergerac. Wereldwijd kreeg hij bekendheid door zijn rol in de film Green Card en als Obelix in Asterix & Obelix.