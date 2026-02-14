ECONOMIE
Starmer: Europa moet onafhankelijker van Verenigde Staten worden

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 2:00
anp140226002 1
MÜNCHEN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Britse premier Keir Starmer zal op de grote veiligheidsconferentie in München zaterdag bepleiten dat de Europese Unie voor zijn defensie minder afhankelijk wordt van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit vooraf vrijgegeven delen van zijn toespraak.
Starmers stellingname is een keerpunt: het afgelopen jaar vermeed hij het om partij te kiezen tussen de VS en de Europese Unie.
De Britse premier zal ook toenadering tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa aan de orde stellen. "We zijn niet meer het Verenigd Koninkrijk van de brexitjaren", luidt een passage van zijn toespraak. Volgens Starmer is er geen Britse veiligheid zonder Europa en geen Europese veiligheid zonder het Verenigd Koninkrijk.
Daarnaast wil hij de economische samenwerking met de EU verdiepen. Hij noemt Europa "een slapende reus", met een economie tien keer zo groot als de Russische en een grote capaciteit op defensiegebied.
