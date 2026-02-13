ECONOMIE
Trump dreigt met eisen aan identificatie kiezers voor midterms

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 00:17
anp140226001 1
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag op Truth Social gedreigd strengere eisen te stellen aan de identificatie van kiezers bij de Congresverkiezingen in november, in de Verenigde Staten de midterms genoemd. Trump kondigde een decreet over de kwestie aan en dreigde daarbij het Congres te passeren.
De Amerikaanse president legde niet uit hoe hij deze regels zou opleggen. Volgens critici kan het tot gevolg hebben dat miljoenen kiesgerechtigde burgers niet kunnen stemmen. Er circuleert een wetsvoorstel dat een bewijs van Amerikaans staatsburgerschap eist van kiezers, maar de verwachting is dat dat voorstel het niet haalt in de Senaat.
In de VS zijn de staten verantwoordelijk voor de organisatie en controle van verkiezingen, niet de federale overheid.
De Republikeinse Partij van Trump heeft momenteel een nipte meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.
