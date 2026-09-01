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Starmer geeft Lagerhuiszetel op, 'tijd voor nieuwe dingen'

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 13:55
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LONDEN (ANP) - De Britse oud-premier Keir Starmer geeft zijn zetel in het Britse Lagerhuis op. Tegen de lokale krant Camden New Journal (CNJ) zegt de oud-premier dat het voor hem tijd was "het stokje door te geven aan een opvolger". Starmer zat in het Lagerhuis als afgevaardigde namens het Londense kiesdistrict Holborn and St Pancras.
Eind juni kondigde Starmer zijn vertrek aan als premier, niet lang na een conflict met zijn minister van Defensie John Healey over de defensiebudgetten. Healey wilde flink meer dan werd ingeboekt, waarna hij zijn ministerspost neerlegde. Starmer was al langer impopulair en zei over zijn aftreden dat hij niet meer de juiste persoon was om Labour naar een verkiezingswinst te leiden.
Tegen CNJ noemt Starmer het een "enorme eer en privilege om het beste kiesdistrict van het land te hebben mogen vertegenwoordigen". Nu is het volgens hem tijd "op andere dingen te focussen", zoals defensie, veiligheid, handel en technologie.
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