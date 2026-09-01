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Noorse koning Haakon legt eed af in parlement

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 13:45
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OSLO (ANP) - Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft de eed afgelegd ten overstaan van het Noorse parlement. De vorst hield daarna een korte toespraak waarin hij verklaarde dat hij en zijn vrouw koningin Mette-Marit zich volledig zullen inzetten voor het land, melden Noorse media.
"Tijdens deze eerste ontmoeting tussen de door het volk gekozen vertegenwoordigers en mijzelf als koning van Noorwegen, wil ik de hoop uitspreken dat de goede relatie die er bestond tussen het parlement en mijn vader, koning Harald, mijn grootvader, koning Olav, en mijn overgrootvader, koning Haakon, kan worden voortgezet", sprak Haakon. Ook hoopt hij dat de relatie "in de toekomst verder kan worden ontwikkeld".
Haakon werd vergezeld door zijn dochter, kroonprinses Ingrid Alexandra. Koningin Mette-Marit bleef vanwege haar gezondheid thuis. Op de tribune in de plenaire zaal zaten ook koningin Sonja, de weduwe van de overleden koning Harald, en prins Sverre Magnus, de zoon van Haakon en Mette-Marit.
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