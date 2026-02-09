Leerdam bezorgt Nederland eerste goud op Spelen, zilver voor Kok

MILAAN (ANP) - Jutta Leerdam heeft Nederland het eerste goud bezorgd op de Olympische Spelen van Milaan. De 27-jarige schaatsster won in het Milano Speed Skating Stadium de 1000 meter in een olympisch record van 1.12,31. Het zilver ging naar landgenote Femke Kok in 1.12,59. Titelverdedigster Miho Takagi uit Japan greep het brons.

Voor Leerdam is het haar tweede olympische medaille. Op de Spelen van Beijing vier jaar geleden moest ze genoegen nemen met zilver op dezelfde afstand achter Takagi. Kok greep haar eerste olympische medaille.

De Nederlandse schaatsers waren er eerder op de 3000 meter bij de vrouwen en de 5000 meter bij de mannen niet in geslaagd eremetaal te veroveren.