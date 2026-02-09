ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leerdam bezorgt Nederland eerste goud op Spelen, zilver voor Kok

Sport
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 18:48
anp090226172 1
MILAAN (ANP) - Jutta Leerdam heeft Nederland het eerste goud bezorgd op de Olympische Spelen van Milaan. De 27-jarige schaatsster won in het Milano Speed Skating Stadium de 1000 meter in een olympisch record van 1.12,31. Het zilver ging naar landgenote Femke Kok in 1.12,59. Titelverdedigster Miho Takagi uit Japan greep het brons.
Voor Leerdam is het haar tweede olympische medaille. Op de Spelen van Beijing vier jaar geleden moest ze genoegen nemen met zilver op dezelfde afstand achter Takagi. Kok greep haar eerste olympische medaille.
De Nederlandse schaatsers waren er eerder op de 3000 meter bij de vrouwen en de 5000 meter bij de mannen niet in geslaagd eremetaal te veroveren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-550092969

Trump woest wegens halftime show Super Bowl: 'Belediging voor grootheid van Amerika!'

download

Wie is Annet Bertram?

Scherm­afbeelding 2026-02-09 om 06.33.22

Jutta Leerdam heeft maling aan de pers – en ze kan het zich veroorloven

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

HOUSEOVERSIGHT065955Redacted-Copy-e1770385007377-2 (1)

Hoe Epstein en Bannon van Merkel af wilden en extreemrechts in Europa hielpen

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

Loading