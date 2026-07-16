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Starmer krijgt bij laatste bezoek Kyiv onderscheiding uitgereikt

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 14:26
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LONDEN (ANP/AFP) - De afzwaaiende Britse premier Keir Starmer heeft bij zijn laatste officiële bezoek aan Kyiv de Oekraïense Vredesorde ontvangen van president Volodymyr Zelensky. Die civiele onderscheiding wordt uitgereikt aan wie zich inzet voor de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.
Tijdens een persconferentie in Kyiv sprak Zelensky lof uit voor het Verenigd Koninkrijk, dat Oekraïne "altijd heeft gesteund, en dat nog altijd blijft doen. Dat waarderen wij zeer".
Omgekeerd had de Britse premier ook een cadeau voor de Oekraïners. Het land steekt 300 miljoen euro in de levering van Zweedse Saab Gripen-gevechtsvliegtuigen voor Kyiv, zo staat te lezen in een verklaring van de Britse overheid. Daarmee moet Oekraïne in staat zijn tegen 2029 negentien Gripen E-toestellen operationeel te hebben. De Britse bijdrage betreft onder meer training, reserveonderdelen en andere apparatuur "benodigd om de toestellen naar de frontlinie te krijgen".
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