12 jaar cel voor oud-topman wegbeheerder ingestorte brug in Genua

GENUA (ANP/AFP/RTR) - De oud-topman van het Italiaanse wegenbouwbedrijf dat de Morandibrug in Genua beheerde, is veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege zijn rol bij het instorten van de beroemde brug in 2018. Hij werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag.

De 45 meter hoge brug stortte acht jaar geleden in, waardoor tientallen voertuigen en voetgangers in de diepte stortten. Daarbij vonden 43 mensen de dood. Vijf dagen werd gezocht naar slachtoffers. Tijdens het proces stonden 57 verdachten terecht, voor aanklachten als doodslag, het in gevaar brengen van het verkeer en valsheid in geschrifte. Opgeteld ging het voor hen over meer dan vierhonderd jaar cel.

Volgens de aanklager is in de jaren sinds de opening van de brug, die in 1967 in gebruik werd genomen, "minimaal onderhoudswerk verricht". Ook wordt het gebrek aan berouw van de verdachten gehekeld. Volgens aanklager Walter Cotugno was de brug niets minder dan een "tikkende tijdbom".