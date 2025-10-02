Starmer verlaat Europese top na incident bij synagoge Manchester

KOPENHAGEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer verlaat vroegtijdig de top van de Europese Politieke Gemeenschap in Kopenhagen, melden Britse media als de BBC. Hij vliegt terug naar het Verenigd Koninkrijk voor een noodoverleg met zijn regering over het gewelddadige incident bij een synagoge in Manchester. Daar raakten vier mensen gewond toen een automobilist inreed op mensen en ten minste één persoon neerstak.

Starmer schreef eerder al op X dat hij geschokt was door de aanval. Die vond plaats op Jom Kipoer, een joodse feestdag waarop veel mensen naar de synagoge gaan.

De verdachte werd neergeschoten door de politie en is volgens de burgemeester waarschijnlijk overleden. Volgens de BBC is een van de gewonden een beveiliger van de synagoge.

The Guardian schrijft op basis van bronnen dat wordt onderzocht of de aanval een terroristisch oogmerk had. De explosievendienst zou ook aanwezig zijn om onderzoek te doen.