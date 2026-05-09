Festival in Amsterdam op laatste moment geannuleerd

AMSTERDAM (ANP) - Het festival Music On dat zaterdag en zondag zou plaatsvinden in het Meerpark in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De organisatie heeft zaterdag op Instagram gemeld dat de gemeente de vergunning heeft ingetrokken.

Het evenement zou om 12.00 uur van start gaan en was al uitverkocht. Volgens media als Het Parool en AD zouden er 20.000 bezoekers op af komen. De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat de Omgevingsdienst een negatief advies heeft gegeven over de tentconstructies. "Daardoor is het onmogelijk om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten te garanderen." De gemeente zegt de teleurstelling voor de bezoekers en organisatie te begrijpen. "Maar de veiligheid van het publiek en medewerkers gaat voor alles."

De organisatie laat weten "geschokt en diep teleurgesteld" te zijn. "Wij kregen deze informatie zelf vandaag pas en verzamelen momenteel meer informatie. We brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte van de volgende stappen en verdere details", valt te lezen op de website van Music On. De organisatie roept mensen op niet naar het festivalterrein te komen. "U krijgt geen toegang."