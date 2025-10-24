ECONOMIE
Bloomberg: Italiaans steunpakket voor Oekraïne bijna rond

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 15:21
anp241025128 1
ROME (ANP/BLOOMBERG) - Italië komt mogelijk nog eind dit jaar met een twaalfde militair steunpakket voor Oekraïne. Volgens Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, zou het pakket bijna rond zijn. Waar het pakket uit bestaat, is niet bekendgemaakt; de inhoud van de leveringen is staatsgeheim. Volgens Bloomberg zou het gaan om munitie en luchtverdedigingsraketten voor de twee SAMP/T-lanceerinstallaties die het land Oekraïne eerder stuurde.
Italië, dat binnen de NAVO te boek staat als achterblijver wat betreft zijn defensie-uitgaven, liet afgelopen week al doorschemeren dat het wil deelnemen aan een met Europees geld gefinancierd pakket Amerikaanse wapens voor Oekraïne. Hoeveel het daarvoor wil inleggen, is nog niet bepaald.
De vraag van Kyiv om militaire steun neemt toe, nu de Verenigde Staten onder president Trump hun steun goeddeels hebben ingetrokken, omdat zij niet langer willen opdraaien voor de financiering van de wapenleveranties. Binnen Europa wordt daarom onder meer gekeken naar het aanboren van bevroren Russische tegoeden. Daarover wordt in december opnieuw overlegd.
5 procent bbp
Half oktober zei NAVO-chef Mark Rutte nog dat "bondgenoot na bondgenoot" had ingetekend voor de gezamenlijke inkoop van Amerikaanse wapens voor Oekraïne, het zogeheten PURL-programma. Ook Zuid-Europese landen, die traditioneel niet bekendstaan als gul voor Oekraïne, zeiden toen een bijdrage te willen leveren, aldus demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans na die NAVO-top. Toch kwam het leeuwendeel van de financiering toen nog uit het noorden van Europa.
Italië heeft, in lijn met NAVO-afspraken, toegezegd zijn defensie-uitgaven op te schroeven tot 5 procent van zijn bbp tegen 2035.
