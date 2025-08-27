Starship eindelijk succesvol gelanceerd voor testvlucht

STARBASE (ANP/AFP/RTR) - Het ruimtevaartuig Starship is in de nacht van dinsdag op woensdag met veel lawaai de lucht in geschoten voor een nieuwe testvlucht. De roestvrijstalen kolos steeg om 01.30 uur Nederlandse tijd op vanaf de basis van ruimtevaartbedrijf SpaceX in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas. De lancering werd begroet met luid gejuich van SpaceX-medewerkers, zo was te zien op een webcast.

De afgelopen twee dagen had het bedrijf van Elon Musk de lancering moeten uitstellen - eerst door technische problemen, een dag later door slecht weer.

Inclusief draagraket is de Starship bij de lancering 123 meter hoog. Musk droomt ervan mensen in het ruimteschip naar Mars en terug te brengen. Dit voorjaar kondigde hij aan dat SpaceX eind volgend jaar een onbemande testvlucht naar de rode planeet wil maken, gevolgd door een vlucht met bemanning in 2029 of 2031.

SpaceX heeft eerder tegenslagen met de raket gehad. Verschillende vaartuigen zijn ontploft. Dit is de tiende testvlucht van de Starship.