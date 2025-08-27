ECONOMIE
Starship landt volgens plan in Indische Oceaan

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 6:11
STARBASE (ANP/AFP/RTR) - Het ruimtevaartuig Starship van Elon Musks bedrijf SpaceX is volgens plan in de Indische Oceaan geland. Het was de tiende testvlucht met de Starship. "Splashdown bevestigd! Gefeliciteerd aan het hele SpaceX-team met een spannende tiende vluchttest van Starship!", schreef het ruimtevaartbedrijf na de missie van ongeveer een uur op X.
Het doel van de testvlucht was onder meer om de nieuwe hitteschildtegels en de mogelijkheden voor satellietontplooiing van het schip te testen, naast honderden andere verbeteringen ten opzichte van eerdere versies.
Kort na het bereiken van de ruimte zette de Starship met succes de satellietsimulatoren in die het aan boord had, een primeur, waarna het terugkeerde naar de aarde.
SpaceX heeft eerder tegenslagen met de raket gehad. Zo explodeerde het enorme ruimtevaartuig tijdens de vorige drie testvluchten.
Starship eindelijk succesvol gelanceerd voor testvlucht

