Bolsonaro krijgt 24-uursbewaking wegens vluchtgevaar

BRASILIA (ANP/AFP) - Een Braziliaanse rechter heeft bepaald dat voormalig president Jair Bolsonaro, die onder huisarrest staat in afwachting van de uitspraak in zijn proces wegens poging tot staatsgreep, vierentwintig uur per dag dient te worden bewaakt. Volgens de rechter is dit nodig vanwege "vluchtgevaar".

Opperrechter Alexandre de Moraes heeft de politie opgedragen de radicaal-rechtse leider "permanent te observeren". Bolsonaro riskeert een gevangenisstraf van maximaal veertig jaar als hij wordt veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep na het verlies van de verkiezingen van 2022.

Eerder deze maand legde het hooggerechtshof Bolsonaro huisarrest op omdat hij zich niet aan de voorwaarden hield die voor hem golden. Bolsonaro droeg al een enkelband en het was hem verboden sociale media te gebruiken. Sindsdien mag hij alleen nog zijn advocaten zien. Voor alle anderen moet hij speciale toestemming aanvragen. Ook mag hij zijn telefoon niet meer gebruiken.