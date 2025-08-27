ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bolsonaro krijgt 24-uursbewaking wegens vluchtgevaar

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 6:07
anp270825032 1
BRASILIA (ANP/AFP) - Een Braziliaanse rechter heeft bepaald dat voormalig president Jair Bolsonaro, die onder huisarrest staat in afwachting van de uitspraak in zijn proces wegens poging tot staatsgreep, vierentwintig uur per dag dient te worden bewaakt. Volgens de rechter is dit nodig vanwege "vluchtgevaar".
Opperrechter Alexandre de Moraes heeft de politie opgedragen de radicaal-rechtse leider "permanent te observeren". Bolsonaro riskeert een gevangenisstraf van maximaal veertig jaar als hij wordt veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep na het verlies van de verkiezingen van 2022.
Eerder deze maand legde het hooggerechtshof Bolsonaro huisarrest op omdat hij zich niet aan de voorwaarden hield die voor hem golden. Bolsonaro droeg al een enkelband en het was hem verboden sociale media te gebruiken. Sindsdien mag hij alleen nog zijn advocaten zien. Voor alle anderen moet hij speciale toestemming aanvragen. Ook mag hij zijn telefoon niet meer gebruiken.
Vorig artikel

Farmaceuten: geen groei economie Nederland zonder extra research

Volgend artikel

Starship eindelijk succesvol gelanceerd voor testvlucht

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden