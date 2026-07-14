Steeds meer waterschappen verbieden oppompen van water

Ook in het oosten van het land hebben steeds meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld, wat betekent dat inwoners en bedrijven geen water meer mogen halen uit sloten, beken en rivieren. Bij Waterschap Rivierenland geldt dat vanaf woensdag voor een gebied tussen Nijmegen en de Maas, bij Waterschap Rijn en IJssel vanaf donderdag voor het hele werkgebied. Dat betekent dat onder meer in de Achterhoek, het zuidoosten van de Veluwe en in het zuiden van Overijssel geen water meer opgepompt mag worden om gewassen, tuinen en sportvelden te besproeien.

In grote delen van Noord-Brabant en in Limburg is al langer een onttrekkingsverbod van kracht. Dat geldt ook voor de flanken van de Utrechtse Heuvelrug en bepaalde delen van waterschappen in het westen (Hollandse Delta), midden (Vallei en Veluwe) en oosten (Vechtstromen) van het land. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden in de grote rivieren moeten de schappen maatregelen nemen om planten en dieren te beschermen.