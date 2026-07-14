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Trump ziet toch af van heffen tol in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 18:55
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WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft beklemtoond dat de Straat van Hormuz volgens hem open is voor de scheepvaart, behalve voor schepen die naar Iran gaan of uit Iran komen. Hij ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat varen.
Maandag zei hij voor de scheepvaart daar tol te willen heffen. Dat zou per vaartuig 20 procent van de waarde van de lading moeten zijn. Hij ziet daar nu naar eigen zeggen vanaf. Daar komen volgens hem deals voor in de plaats die met Arabische leiders in de regio worden gesloten op het gebied van handel en investeringen.
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