Djokovic naar finale van toernooi in Genève

GENÈVE (ANP) - Novak Djokovic staat in de finale van het tennistoernooi van Genève. De 38-jarige Serviër versloeg de Brit Cameron Norrie in de halve eindstrijd: 6-4 6-7 (6) 6-1.

Djokovic stuit zaterdag in de finale op Hubert Hurkacz. De Pool versloeg de Oostenrijker Sebastian Ofner in de halve finale: 6-3 6-4. Hurkacz schakelde in de kwartfinale de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz uit.

Djokovic won in 2025 nog geen toernooi en is naar de zesde plaats op de wereldranglijst gezakt. Hij werd op de masterstoernooien van Indian Wells, Monte Carlo en Madrid al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld. Djokovic meldde zich af voor het toernooi van Rome en brak onlangs met zijn coach Andy Murray.

Norrie staat op de negentigste plaats van de wereldranglijst.