Steengooier Rotterdam mogelijk aangehouden in Franse stad Toulon

TOULON (ANP) - De Franse politie heeft dinsdag een man (32) met de Kameroense nationaliteit aangehouden die mogelijk een steen heeft gegooid naar een dakloze die lag te slapen in Rotterdam. Dat melden diverse Franse media, waaronder Le Figaro. De man werd in de Zuid-Franse stad Toulon aangehouden onder verdenking van moorden in een viertal steden in Frankrijk.

Hij wordt er onder andere van verdacht een man in Lyon met een grote steen te hebben gedood. In Rotterdam kreeg op 5 november een slapende dakloze een steen naar zijn hoofd gegooid en raakte daardoor zwaar gewond.

De Franse politie vindt het nog te vroeg om de gebeurtenissen in Lyon en Rotterdam met elkaar te verbinden, aldus Le Figaro. De Franse en Nederlandse politie doen samen onderzoek naar de zaak, omdat de profielen van de dader in Lyon en Rotterdam op elkaar lijken, aldus de krant Le Parisien.

De Kameroener werd aangehouden op het station van Toulon nadat hij in de trein een vrouw had lastiggevallen.