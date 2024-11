Staking treft treinverkeer Noord-Holland, ook elders hinder

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer in heel Noord-Holland ligt woensdagochtend tussen 06.00 uur en 09.00 uur stil door een staking bij spoorbeheerder ProRail. Ook in delen van Flevoland en Utrecht rijden er geen treinen.

Medewerkers van de verkeersleidingsposten in Alkmaar en Amsterdam leggen het werk neer. Vakbond FNV heeft een looneis van 13 procent bij ProRail neergelegd. Volgens de vakbond is dat een redelijke eis, omdat de vorige cao vlak voor een grote inflatiepiek is afgesloten. "En die piek moet wel gecorrigeerd worden", zegt de bond. Maar ProRail vindt de eis niet realistisch.

De staking treft ook het treinverkeer buiten het stakingsgebied. Zo ligt het treinverkeer op de hogesnelheidslijn woensdagochtend plat tussen Rotterdam, Schiphol en Amsterdam. Ook rijden er geen treinen tussen Leiden, Schiphol en Haarlem. Ook rijden er minder treinen tussen Utrecht en Eindhoven, Utrecht en Arnhem en tussen Leiden en Arnhem. Verder verwacht NS International problemen voor al het internationale treinverkeer. Er rijden wel vier treinen per uur tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. In de rest van het land rijden de treinen volgens NS grotendeels volgens de normale dienstregeling.

Vrijdag staken ProRail-medewerkers op de verkeersleidingsposten in Utrecht en Amersfoort, waardoor in dat gebied volgens ProRail van 06.00 uur tot 09.00 uur geen treinen rijden. Volgende week zijn er elders in het land stakingen bij de spoorbeheerder gepland.

