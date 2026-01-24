Iran waarschuwt: elke soort aanval geldt als totale oorlog

Iran zal elke aanval van de Verenigde Staten beschouwen als een totale oorlog tegen het land. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris die anoniem wil blijven vrijdag tegen persbureau Reuters gezegd. Hij deed de uitspraak vooruitlopend op de komst van Amerikaanse vliegdekschepen en ander militair materieel naar het Midden-Oosten in de komende dagen.

De functionaris voegde eraan toe dat alles in Iran "in de hoogste staat van paraatheid" verkeert als gevolg van de aangekondigde Amerikaanse militaire opbouw in de regio. "We hopen dat die niet is bedoeld voor een echte confrontatie. Maar ons leger is voorbereid op het slechtste scenario."

Elke aanval, "beperkt, onbeperkt, chirurgisch, kinetisch, hoe ze het ook noemen", zal worden gezien als een totale oorlogsdaad, aldus de functionaris, die stelt dat Iran in dat geval zo hard mogelijk zal terugslaan.