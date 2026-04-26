Trump geëvacueerd van podium Correspondents' Dinner Witte Huis

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is door agenten van de Secret Service van het podium geëvacueerd tijdens het Correspondents' Dinner van het Witte Huis, zo toonden beelden van de locatie. Dat gebeurde nadat er een hard ongeïdentificeerd geluid te horen was. CNN meldt dat de president veilig is.

Ook andere functionarissen van de Trump-regering die het diner bijwoonden, werden geëvacueerd. Veel van de 2600 aanwezigen zochten dekking.

Volgens meerdere journalisten die tijdens het diner aanwezig waren, waren er schoten te horen. Een verdachte zou zijn aangehouden.