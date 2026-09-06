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Stembussen geopend in Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 8:14
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MAAGDENBURG (ANP/DPA) - In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt zijn om 08.00 uur de stembussen geopend voor de deelstaatverkiezingen. De verwachtingen rondom de stembusgang zijn hooggespannen, omdat de radicaalrechtse Alternative für Deutschland (AfD) afstevent op zijn eerste grote verkiezingsoverwinning in een deelstaat.
De partij haalde in peilingen maar liefst 41 procent van de stemmen, op afstand gevolgd door de christendemocratische CDU, dat ongeveer de helft daarvan peilde. Vermoedelijk zullen meerdere partijen de kiesdrempel van 5 procent niet halen, wat kan resulteren in een absolute meerderheid voor de AfD.
De AfD-tak in Saksen-Anhalt werd door de binnenlandse inlichtingendienst van de deelstaat in 2023 aangemerkt als extremistisch, een predikaat dat later ook werd toegekend aan de landelijke partij. De regionale tak kreeg dat stempel onder meer om de etnische en op afstamming gebaseerde kijk die ze erop nahoudt over wat het betekent om Duitser te zijn. Ook pleit de partij voor omstreden zaken als remigratie.
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