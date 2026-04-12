ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stembussen geopend in Hongarije voor langverwachte verkiezingen

door anp
zondag, 12 april 2026 om 7:10
BOEDAPEST (ANP) - In Hongarije zijn de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. Die worden ook buiten Hongarije nauwlettend gevolgd, met het oog op de ommezwaai die een winst van de oppositie kan betekenen.
Op het spel staat het mandaat van zittend premier Viktor Orbán. Afgaande op peilingen lijkt diens nationalistische Fidesz-partij het te gaan afleggen tegen het conservatieve centrumrechtse Tisza van Péter Magyar. Dat zou een einde maken aan het zestienjarige premierschap van Orbán, en mogelijk een grote verandering betekenen voor het onder Orbán sterk eurosceptische Hongarije.
Tisza lijkt volgens sommige peilers af te stevenen op een tweederdemeerderheid in het 199 zetels tellende Hongaarse parlement. Daarmee zou Tisza bijvoorbeeld de grondwet kunnen wijzigen en belangrijke wetgeving eenzijdig kunnen hervormen.
Vanwege het complexe kiesdistrictenstelsel kan het in het geval van een 'close call' dagen duren voordat de definitieve uitslag bekend wordt.
POPULAIR NIEUWS

Nederlanders in Spanje maken zich massaal zorgen over het nieuwe belastingverdrag

Mannen die hun benen laten breken voor een paar centimeter erbij

Hoe vaders de gezondheid van hun kinderen beïnvloeden

IJzertekort is geen modekwaaltje maar een structureel vrouwenprobleem

FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

Wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland van start gegaan

