Stembussen geopend in Hongarije voor langverwachte verkiezingen

BOEDAPEST (ANP) - In Hongarije zijn de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. Die worden ook buiten Hongarije nauwlettend gevolgd, met het oog op de ommezwaai die een winst van de oppositie kan betekenen.

Op het spel staat het mandaat van zittend premier Viktor Orbán. Afgaande op peilingen lijkt diens nationalistische Fidesz-partij het te gaan afleggen tegen het conservatieve centrumrechtse Tisza van Péter Magyar. Dat zou een einde maken aan het zestienjarige premierschap van Orbán, en mogelijk een grote verandering betekenen voor het onder Orbán sterk eurosceptische Hongarije.

Tisza lijkt volgens sommige peilers af te stevenen op een tweederdemeerderheid in het 199 zetels tellende Hongaarse parlement. Daarmee zou Tisza bijvoorbeeld de grondwet kunnen wijzigen en belangrijke wetgeving eenzijdig kunnen hervormen.

Vanwege het complexe kiesdistrictenstelsel kan het in het geval van een 'close call' dagen duren voordat de definitieve uitslag bekend wordt.