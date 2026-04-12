De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

Er was weinig vooruitgang geboekt in de gesprekken en de leiding in Teheran had de Amerikaanse
voorwaarden niet geaccepteerd , aldus Vance in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, waar sinds het weekend onderhandelingen plaatsvonden. Hij voegde eraan toe dat de VS zich uiterst flexibel hadden getoond en een zeer eenvoudig voorstel voor een oplossing hadden gedaan, wat Washingtons beste en definitieve aanbod was.
De vicepresident zei dat hij de afgelopen 21 uur "vele malen" met de Amerikaanse president Donald Trump
had gesproken , evenals met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, minister van Financiën Scott Bessent en admiraal Brad Cooper, het hoofd van het Centraal Commando van de Verenigde Staten.