Vance vertrekt uit Pakistan na 'laatste en beste bod' aan Iran

ISLAMABAD (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance vertrekt uit Islamabad nadat hij Iran een "laatste en beste" voorstel heeft gedaan. Een akkoord bleef uit na 21 uur overleg, zei hij zondag tegen verslaggevers. Het stuklopen van de gesprekken brengt het fragiele, twee weken oude staakt-het-vuren in gevaar.

Vance zei dat het Amerikaanse voorstel volgens hem een basis kan vormen voor een overeenkomst. Over de inhoud gaf hij geen details. "We zullen zien of de Iraniërs dat accepteren", aldus de vicepresident. Het uitblijven van een deal is volgens hem "veel slechter nieuws voor Iran dan voor de Verenigde Staten".

Voor Washington draait het volgens Vance vooral om de vraag of Iran zich voor de lange termijn wil vastleggen op het niet ontwikkelen van een kernwapen. Die toezegging heeft de VS volgens hem niet gekregen.

'Buitensporige' eisen

Iran had eerder nog laten weten dat de gesprekken zondag zouden doorgaan. Later stelde Teheran dat het overleg was vastgelopen op "buitensporige" Amerikaanse eisen.

"De Iraanse delegatie heeft 21 uur lang onafgebroken en intensief onderhandeld om de nationale belangen van het Iraanse volk te beschermen. Ondanks verschillende initiatieven van de Iraanse delegatie verhinderde de onredelijke opstelling van de Amerikaanse kant de voortgang van de onderhandelingen", aldus de Iraanse staatszender IRIB op Telegram.