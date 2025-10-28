Stemhulp blijft de belangrijkste informatiebron voor kiezers

DEN HAAG (ANP) - Ondanks vele optredens van politici bij talkshows en in debatten en de opkomst van podcasts en kunstmatige intelligentie, blijven stemhulpen de belangrijkste informatiebron voor kiezers. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos I&O. Onderzoeker Peter Kanne van dat peilingbureau ziet dat mensen stemhulpen vaak gebruiken als een "final check".

De onderzoekers hebben aan 2622 kiezers gevraagd hoe ze aan de informatie komen waarop ze hun stem baseren. Onlinestemhulpen als Kieskompas en StemWijzer werden het meest genoemd, namelijk door 47 procent van de ondervraagden. Kiezers maken hier al jaren veelvuldig gebruik van, ook bij vorige verkiezingen.

Een stemhulp is voor kiezers vaak een laatste bevestiging dat een partij inderdaad bij ze past, maar heeft vaak geen bepalende invloed op hun politieke voorkeuren. Als mensen namelijk wordt gevraagd wat de belangrijkste reden was om op een partij te stemmen, dan wordt de stemhulp bij peilingen veel minder genoemd, in de laatste peiling door 20 procent.

Politici in de media

De standpunten en waarden van partijen zijn belangrijker en vormen "de basis" van een stem, legt Kanne uit. "Maar veel partijen hebben standpunten en waarden die dicht bij elkaar liggen. En dan is heel vaak de lijsttrekker doorslaggevend."

Kiezers halen informatie over waarden, standpunten en lijsttrekkers beter uit andere veelgenoemde bronnen: politieke debatten (36 procent), optredens bij radio en televisie (36 procent), verkiezingsprogramma's (34 procent) en kranten en tijdschriften (31 procent).

Liefhebbers van podcasts worden deze campagne goed bediend; politici zijn er regelmatig te gast. Toch luistert slechts een kleine groep kiezers hiernaar: 8 procent. AI-stemhulpen doen deze verkiezingen hun intrede, maar worden gebruikt door een beperkte groep van 2 procent van de ondervraagden.