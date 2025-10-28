Overslag in Rotterdamse haven omlaag door zwakke Duitse industrie

ROTTERDAM (ANP) - De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar afgenomen, onder meer door de lagere productie van de Duitse staalindustrie. Het Havenbedrijf Rotterdam meldt dat er 2,6 procent minder goederen zijn overgeslagen, waaronder ijzererts, schroot, olieproducten en kolen.

Het Havenbedrijf constateert dat de Europese industrie nog steeds onder "enorme druk" staat. De Rotterdamse haven verwerkte in de negen maanden ruim 320 miljoen ton goederen. De overslag van ijzererts en schroot daalde met bijna 13 procent. "Ook in het derde kwartaal zette de daling van de Duitse staalproductie door, onder druk van aanhoudende economische onzekerheid en handelsbelemmeringen", aldus het Havenbedrijf.

Volgens het bedrijf steeg de inzet van energiekolen in Nederland en Duitsland wel, door een hogere energievraag die niet kon worden opgevangen door extra zonne- en windenergie.