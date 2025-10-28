ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zieke kinderen uit Gaza deze week naar Prinses Máxima Centrum

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 11:35
anp281025105 1
UTRECHT (ANP) - Twee zieke kinderen uit Gaza worden deze week in het Prinses Máxima Centrum ontvangen om behandeld te worden tegen kanker. Dat meldt een woordvoerder.
De kinderen komen naar het oncologische kinderziekenhuis, "zodat wij ze de zorg kunnen bieden die zij zo snel mogelijk nodig hebben," aldus de woordvoerder. "Want voor de behandeling van kanker geldt dat uitstel grote risico's met zich meebrengt."
De kinderen en hun directe familie hebben een visum voor medisch verblijf, meldt het ziekenhuis. "Daarnaast is er ook huisvesting geregeld voor beide gezinnen, nabij het Máxima. De duur van hun verblijf hangt af van het soort behandeling dat de kinderen nodig hebben en kunnen we op dit moment nog niet inschatten."
Eerder deze maand meldde het kabinet al te verwachten dat zieke kinderen uit Gaza eind oktober of begin november naar Nederland kunnen komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

Loading