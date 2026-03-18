Opkomst Rotterdam wat hoger dan vier jaar geleden

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 22:08
ROTTERDAM (ANP) - De opkomst in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen was woensdag 40,7 procent. Dat maakte burgemeester Carola Schouten bekend tijdens de uitslagenavond in het stadhuis.
De opkomst is daarmee enkele procentpunten hoger dan in 2022, toen 38,9 procent van de Rotterdammers de stem uitbracht. Rotterdam had destijds het laagste opkomstcijfer van Nederland.
Dit opkomstcijfer zorgt ervoor dat Schouten binnenkort van de Euromast gaat abseilen. De burgemeester deed deze week in een videoboodschap de belofte dat ze dat ging doen als de opkomst hoger zou zijn dan in 2022.
Tussenstand
Omstreeks 23.00 uur maakt de burgemeester een tussenstand bekend van het op dat moment aantal getelde stemmen. Verwacht wordt dat in de nacht van woensdag op donderdag alle stemmen op partijniveau geteld zijn.
In Rotterdam werd ook gestemd voor de wijkraden. De opkomst bij die verkiezing was met 37 procent hoger dan vier jaar geleden, toen het percentage 35,4 procent bedroeg.
