StemWijzer sinds lancering bijna 2,3 miljoen keer ingevuld

DEN HAAG (ANP) - De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is sinds de lancering een maand geleden bijna 2,3 miljoen keer ingevuld, laat een woordvoerder van initiatiefnemer ProDemos weten. In 258 gemeenten kunnen kiezers gebruikmaken van de stemhulp, die bestaat uit dertig stellingen over lokale thema's. ProDemos verwacht dat woensdag, verkiezingsdag, nog een drukke dag wordt voor de StemWijzer.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werd de stemtool van ProDemos in totaal iets meer dan 1,6 miljoen keer ingevuld. Het verschil met dit jaar is deels te verklaren doordat vier jaar geleden veel minder gemeenten meededen: 55.

Dit jaar doen er dus 258 gemeenten mee en is de stemhulp voor het eerst mede ontwikkeld door lokale journalisten die zijn verbonden aan DPG Media, uitgever van onder meer het AD, NU.nl en Tubantia. De StemWijzer is in te vullen op landelijke en regionale DPG-nieuwssites.

In totaal zijn in 340 van de 342 gemeenten woensdag verkiezingen voor de gemeenteraad.