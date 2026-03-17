Jetten: antisemitisme niet alleen onder moslims, wijst naar FVD

DEN HAAG (ANP) - Jodenhaat komt niet uitsluitend voor onder moslims, maar zit "in alle lagen van onze samenleving". Dat heeft minister-president en D66-leider Rob Jetten gezegd in het televisieprogramma Eva. Hij wees met name naar Forum voor Democratie, dat er daags voor de gemeenteraadsverkiezingen goed voor staat in peilingen.

Voor die radicaal-rechtse partij "staan mensen op kandidatenlijsten die aantoonbaar antisemitisch zijn geweest in het verleden", zei Jetten. "Vinden we het acceptabel dat dat soort mensen straks in de gemeenteraden zitten?"

Voor FVD staan meerdere kandidaten op lijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen die actief zijn geweest bij extreemrechtse groepen, berichtten NRC en de Volkskrant vorige maand. De partij sprak die berichten niet tegen, maar deed extreme uitingen uit die tijd af als jeugdzonden.

Islamitische gemeenschappen

Jetten sprak maandag met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, naar aanleiding van aanslagen op een synagoge in Rotterdam en een school in Amsterdam. Antisemitisme zit deels in "gelovige gemeenschappen die recht tegenover de Joodse gemeenschap staan", zei hij na afloop van dat gesprek.

Daarmee bedoelde Jetten "islamitische gemeenschappen", zo verduidelijkte hij na een vraag van presentatrice Eva Jinek. Kinderen krijgen daar "verkeerde dingen" aangeleerd. "Niet alleen over Joden maar ook over vrouwen en homo's. Volstrekt onacceptabel, moeten we harder tegen optreden." Maar het probleem is breder dan dat, benadrukte de premier.

Ook haat tegen vrouwen en homo's komt volgens Jetten lang niet alleen bij moslims voor. Hij wees op de vele seksistische en racistische spreekkoren die nog altijd in voetbalstadions te horen zijn. "Wanneer gaan ook voetbalclubs eens hun verantwoordelijkheid nemen om supporters daarop aan te spreken?"