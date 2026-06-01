Sterk wil dat jongeren die stoppen met eten niet in hospice komen

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 18:08
DEN HAAG (ANP) - Jongeren die stoppen met eten en drinken om op die manier een einde aan hun eigen leven te maken, moeten niet in een hospice terechtkomen. Volgens minister Mirjam Sterk (Jeugd) moet er eerder passende zorg komen voor de jongeren, waardoor het niet zover hoeft te komen.
"Niet meer willen leven zegt iets over hoe ernstig iemands lijdensdruk is. Het is daarom des te belangrijker dat (jonge) mensen tijdig passende zorg en ondersteuning krijgen, die echt aansluit bij hun problematiek en zorgvraag", schrijft de CDA-minister in een brief aan de Tweede Kamer.
Hospices moeten zich volgens Sterk richten op het verzorgen van mensen die bijna overlijden. "Daarbij past niet dat jongvolwassenen met psychische problematiek en een bewust stoppen met eten en drinken-wens worden opgenomen. Hospicezorg is niet passend voor deze jongvolwassenen." Ze zegt ervan uit te gaan dat hospices geen jongeren meer opnemen.
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de jeugdzorg kampen met grote tekorten. De gemiddelde wachttijd voor jeugdzorg is tien maanden.
