Beurzen verliezen na communicatiestop Iran, AEX wel licht hoger

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger gesloten. Beleggers verwerkten onder meer het bericht dat Iran de communicatie met de Verenigde Staten staakt om de situatie in Libanon. De onderhandelingen met de Amerikanen zouden stilliggen totdat de VS de Iraanse eis van een volledig staakt-het-vuren in zowel Gaza als Libanon inwilligen. Ook zinspeelt het land op een zeeblokkade in de zeestraat Bab el Mandeb, aan de Rode Zee, hetzelfde als wat het al tijden met de Straat van Hormuz doet.

De AEX eindigde op de eerste handelsdag van juni 0,1 procent hoger op 1036,02 punten. De MidKap eindigde 0,6 procent lager en kwam uit op 1089,31 punten. Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,8 procent.

De olieprijzen stegen, nadat Iran bekendmaakte niet meer met Amerika te communiceren via bemiddelaar Pakistan. Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, steeg 6,3 procent tot 96,85 dollar per vat. Amerikaanse olie steeg 7,1 procent tot 93,57 dollar per vat.