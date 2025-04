Grote protesten in Amerikaanse steden tegen Trump en Musk

Duizenden mensen demonstreren zaterdag in Amerikaanse steden tegen president Donald Trump en zijn vertrouweling Elon Musk. In meer dan duizend steden in het land zijn manifestaties aangekondigd onder het motto "Hands Off" (handen af), die volgens de organisatie een half miljoen mensen moeten mobiliseren.

In Washington hebben duizenden betogers zich verzameld op de National Mall, een groot stadspark niet ver van het Witte Huis. Ze dragen spandoeken en borden mee met teksten als "Niet mijn president!", "Stop het kwaad" en "Handen af van onze sociale zekerheid".

Een van de doelen van de door Musk geleide taskforce DOGE, die de overheid efficiënter moet maken, is de uitvoeringsorganisatie voor de sociale zekerheid. In Baltimore demonstreren honderden betogers bij het hoofdkantoor van de organisatie. Ze hebben borden met "Ontsla DOGE!" en "Stuur Musk naar Mars". Musk is eigenaar van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Ook in Chicago, New York en Boston zijn demonstraties.